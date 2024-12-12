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Новые власти Сирии приостановили действия конституции и парламента

Ведомости

Переходное правительство Сирии приостановило действия конституции и парламента на три месяца. Об этом объявил представитель нового правительства Обайда Арнаут.

«Будет создан комитет по судебным вопросам и правам человека для изучения конституции и последующего внесения поправок. <...> Наша приоритетная задача – сохранить и защитить институты [власти]», – сказал он (цитата по Al Arabiya).

Арнаут также обещает, что вооруженная оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».

Представитель сирийского кабинета министров также заверил, что новые власти уважают религиозное и культурное разнообразие в Сирии. Al Arabiya отмечает, что Сирией, являющейся страной суннитского большинства, до этого руководил алавит Башар Асад, который позиционировал себя как защитник религиозных меньшинств.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир, 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Ряд арабских СМИ называют аль-Башира близким соратником лидера группировки джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани.

В Кремле, комментируя ситуацию в Сирии, заявили, что российская сторона не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. 

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов говорил «Ведомостям», что теоретически аль-Башир и ХТШ обладают потенциалом для организации новых органов власти в республике. По словам эксперта, новый премьер обладает большим управленческим опытом, а в период работы в правительстве повстанцев в Идлибе смог стабилизировать ситуацию в регионе, особенно во время протестов против ХТШ, снизив налоги и проведя амнистию политзаключенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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