Новые власти Сирии приостановили действия конституции и парламента
Переходное правительство Сирии приостановило действия конституции и парламента на три месяца. Об этом объявил представитель нового правительства Обайда Арнаут.
«Будет создан комитет по судебным вопросам и правам человека для изучения конституции и последующего внесения поправок. <...> Наша приоритетная задача – сохранить и защитить институты [власти]», – сказал он (цитата по Al Arabiya).
Арнаут также обещает, что вооруженная оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».
Представитель сирийского кабинета министров также заверил, что новые власти уважают религиозное и культурное разнообразие в Сирии. Al Arabiya отмечает, что Сирией, являющейся страной суннитского большинства, до этого руководил алавит Башар Асад, который позиционировал себя как защитник религиозных меньшинств.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир, 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Ряд арабских СМИ называют аль-Башира близким соратником лидера группировки джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани.
В Кремле, комментируя ситуацию в Сирии, заявили, что российская сторона не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов говорил «Ведомостям», что теоретически аль-Башир и ХТШ обладают потенциалом для организации новых органов власти в республике. По словам эксперта, новый премьер обладает большим управленческим опытом, а в период работы в правительстве повстанцев в Идлибе смог стабилизировать ситуацию в регионе, особенно во время протестов против ХТШ, снизив налоги и проведя амнистию политзаключенных.