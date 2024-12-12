Новые власти Сирии приостановили действия конституции и парламента

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов говорил «Ведомостям», что теоретически аль-Башир и ХТШ обладают потенциалом для организации новых органов власти в республике. По словам эксперта, новый премьер обладает большим управленческим опытом, а в период работы в правительстве повстанцев в Идлибе смог стабилизировать ситуацию в регионе, особенно во время протестов против ХТШ, снизив налоги и проведя амнистию политзаключенных.