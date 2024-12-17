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Аэропорт Дамаска будет работать только по спецразрешениям до 24 декабря

Ведомости

Работу аэропорта Дамаска на вылет и прилет только по специальным разрешениям продлили до 24 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение NOTAM (Notice To Air Missions – извещение летному составу о состоянии или изменении аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил).

«Все рейсы из и в аэропорт Дамаска отменены, за исключением выполняемых по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации», – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 20:00 по UTC (23:00 мск) 24 декабря. До этого аэропорт был закрыт для приема и вылета самолетов до 18 декабря.

10 декабря, через два дня после свержения Башара Асада в Сирии, авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что авиационное сообщение между Москвой и Дамаском может возобновиться 18 декабря.

8 декабря вооруженная оппозиция, являющаяся объединением сирийских группировок, свергла правительство Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Семья Асадов правила страной с 1970 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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