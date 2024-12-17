Аэропорт Дамаска будет работать только по спецразрешениям до 24 декабря

Работу аэропорта Дамаска на вылет и прилет только по специальным разрешениям продлили до 24 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение NOTAM (Notice To Air Missions – извещение летному составу о состоянии или изменении аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил).