Аэропорт Дамаска будет работать только по спецразрешениям до 24 декабря
Работу аэропорта Дамаска на вылет и прилет только по специальным разрешениям продлили до 24 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение NOTAM (Notice To Air Missions – извещение летному составу о состоянии или изменении аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил).
«Все рейсы из и в аэропорт Дамаска отменены, за исключением выполняемых по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации», – говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать до 20:00 по UTC (23:00 мск) 24 декабря. До этого аэропорт был закрыт для приема и вылета самолетов до 18 декабря.
10 декабря, через два дня после свержения Башара Асада в Сирии, авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что авиационное сообщение между Москвой и Дамаском может возобновиться 18 декабря.
8 декабря вооруженная оппозиция, являющаяся объединением сирийских группировок, свергла правительство Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Семья Асадов правила страной с 1970 г.