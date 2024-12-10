Syrian Airlines может возобновить рейсы в Россию с 18 декабря
Авиационное сообщение между Москвой и Дамаском может возобновиться 18 декабря. Об этом заявил ТАСС представитель авиакомпании Syrian Airlines.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас эта дата рассматривается как одна из основных. Он также напомнил, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты на рейсы, отмененные с 8 декабря.
Согласно сообщению NOTAM (Notice To Air Missions – извещение летному составу), аэропорт в Дамаске закрыт с 8 декабря до вечера 18 декабря. Работа международного аэропорта Алеппо приостановлена до вечера 17 декабря.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря ХТШ и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.