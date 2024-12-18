Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Об этом сообщает ТАСС.
Против резолюции выступили 53 страны, в частности, Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония, однако документ был принят 119 странами. Еще 10 государств воздержались.
«Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений», – прокомментировала заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
По ее словам, Россия и соавторы уже с 2005 г. вносят эту резолюцию, и ее поддерживает большая часть международного сообщества. Заболоцкая осудила действия западных стран, которые стремятся внести раскол и осложнить борьбу с неонацизмом, расизмом и ксенофобией.
20 декабря 2023 г. Генассамблея ООН приняла аналогичную российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, включая Россию, Китай и Израиль. Против принятия резолюции выступили 49 стран, в том числе Украина, Канада, США, Великобритания и Япония. 14 стран воздержались.
Документ состоит из 74 пунктов, в которых государствам рекомендуется предпринять «надлежащие конкретные действия, включая изменения в законодательстве и системе образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с целью предотвращения попыток пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны». Авторы резолюции выступают против пропаганды нацизма, включающие в себя нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция выступает против любой пропаганды расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.