Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

Документ состоит из 74 пунктов, в которых государствам рекомендуется предпринять «надлежащие конкретные действия, включая изменения в законодательстве и системе образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с целью предотвращения попыток пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны». Авторы резолюции выступают против пропаганды нацизма, включающие в себя нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция выступает против любой пропаганды расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.