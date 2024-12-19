Путин: когда в России все стабильно – становится скучно
В России во время стабильности становится скучно, а когда начинается «движуха» – наступает «ужас-ужас», но поскольку все завязано на экономике, то Россия с различными вызовами справляется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха – все свистит у виска: и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, – так нам страшно, ужас-ужас», – сказал Путин.
Он отметил, что в любом случае все завязано на экономике, а в России с ней ситуация стабильна, несмотря на внешние угрозы или попытки воздействия.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.