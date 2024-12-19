Путин: когда в России все стабильно – становится скучно

«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха – все свистит у виска: и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, – так нам страшно, ужас-ужас», – сказал Путин.