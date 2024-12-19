Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Белоруссией до июня
Правительство Латвии приняло решение продлить усиленный режим контроля на границе с Белоруссией, сообщается на сайте кабмина. Он продлен до 30 июня 2025 г.
Усиленный режим контроля границы распространяется на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилсского районов Латвии. В качестве причины продления кабмин назвал сохранение миграционного давления на границе Латвии и Белоруссии.
В конце июня ЕС принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений ранее также были введены в отношении России. В частности, ЕС ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения и запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.
Кроме того, с июля въезд на территорию Латвии автомобилей с белорусскими номерами запрещен. В случае отказа выполнять требование может быть принято решение о конфискации машины. Ограничение не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств.