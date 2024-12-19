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Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Белоруссией до июня

Ведомости

Правительство Латвии приняло решение продлить усиленный режим контроля на границе с Белоруссией, сообщается на сайте кабмина. Он продлен до 30 июня 2025 г.

Усиленный режим контроля границы распространяется на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилсского районов Латвии. В качестве причины продления кабмин назвал сохранение миграционного давления на границе Латвии и Белоруссии.

В конце июня ЕС принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений ранее также были введены в отношении России. В частности, ЕС ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения и запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.

Кроме того, с июля въезд на территорию Латвии автомобилей с белорусскими номерами запрещен. В случае отказа выполнять требование может быть принято решение о конфискации машины. Ограничение не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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