Отбор на обучение по программе «Время героев» прошли 83 человека из 83000

14 декабря на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах. По его словам, на сегодняшний день такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Глава государства подчеркнул, что партии необходимо заниматься поиском участников спецоперации, которые бы хотели принять участие в таком проекте.