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Отбор на обучение по программе «Время героев» прошли 83 человека из 83000

Ведомости

На обучение в рамках программы «Время героев» были отобраны 83 человека из 83 000 претендентов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, для участия в проекте необходимы люди, имеющий опыт административной работы, образование и др.

«Ну, и [те, кто] подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований регионов, министерств и ведомств», – объяснил президент.

14 декабря на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах. По его словам, на сегодняшний день такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Глава государства подчеркнул, что партии необходимо заниматься поиском участников спецоперации, которые бы хотели принять участие в таком проекте.

Путин анонсировал программу «Время героев» в послании Федеральному собранию в феврале, отметив, что участники спецоперации должны занимать ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Первый поток начал обучение в мае, а в ноябре стартовал отбор на второй поток программы, который продлится до середины января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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