Отбор на обучение по программе «Время героев» прошли 83 человека из 83000
На обучение в рамках программы «Время героев» были отобраны 83 человека из 83 000 претендентов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
По его словам, для участия в проекте необходимы люди, имеющий опыт административной работы, образование и др.
«Ну, и [те, кто] подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований регионов, министерств и ведомств», – объяснил президент.
14 декабря на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах. По его словам, на сегодняшний день такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Глава государства подчеркнул, что партии необходимо заниматься поиском участников спецоперации, которые бы хотели принять участие в таком проекте.
Путин анонсировал программу «Время героев» в послании Федеральному собранию в феврале, отметив, что участники спецоперации должны занимать ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Первый поток начал обучение в мае, а в ноябре стартовал отбор на второй поток программы, который продлится до середины января.