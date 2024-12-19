Россия указала Швейцарии на бессмысленность «кулуарных» ультиматумов по Украине

Лавров также указал на необходимость соблюдения закрепленных в Уставе ООН языковых и религиозных прав человека, которые были запрещены Киевом из-за желания «истребить русский язык и каноническую Украинскую православную церковь». В этом, по его мнению, еще одна первопричина украинского кризиса, однако «мирные инициативы старательно обходят ее стороной».