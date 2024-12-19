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Россия указала Швейцарии на бессмысленность «кулуарных» ультиматумов по Украине

Ведомости

На фоне попыток Швейцарии продвигать «формулу Зеленского» российская сторона указала на бессмысленность предъявления «кулуарно согласованных Западом и Киевом» ультиматумов по украинскому кризису. Об этом заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Лавров подробно разъяснил главе дипведомства Швейцарии позицию по урегулированию ситуации на Украине с акцентом на подходы президента России Владимира Путина.

«Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным», – подчеркнули в МИДе.

Лавров также указал на необходимость соблюдения закрепленных в Уставе ООН языковых и религиозных прав человека, которые были запрещены Киевом из-за желания «истребить русский язык и каноническую Украинскую православную церковь». В этом, по его мнению, еще одна первопричина украинского кризиса, однако «мирные инициативы старательно обходят ее стороной».

В ходе прямой линии 19 декабря Путин заявил, что на Украине происходит «растерзание» православной церкви, но в мире предпочитают этого не замечать. 

В июне Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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