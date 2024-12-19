Россия указала Швейцарии на бессмысленность «кулуарных» ультиматумов по Украине
На фоне попыток Швейцарии продвигать «формулу Зеленского» российская сторона указала на бессмысленность предъявления «кулуарно согласованных Западом и Киевом» ультиматумов по украинскому кризису. Об этом заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
Лавров подробно разъяснил главе дипведомства Швейцарии позицию по урегулированию ситуации на Украине с акцентом на подходы президента России Владимира Путина.
«Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным», – подчеркнули в МИДе.
Лавров также указал на необходимость соблюдения закрепленных в Уставе ООН языковых и религиозных прав человека, которые были запрещены Киевом из-за желания «истребить русский язык и каноническую Украинскую православную церковь». В этом, по его мнению, еще одна первопричина украинского кризиса, однако «мирные инициативы старательно обходят ее стороной».
В ходе прямой линии 19 декабря Путин заявил, что на Украине происходит «растерзание» православной церкви, но в мире предпочитают этого не замечать.
В июне Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.