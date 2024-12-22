Путин рассказал о разных точках зрения в Минобороны на разработку «Орешника»
В министерстве обороны России были разные точки зрения по вопросу создания ракеты «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин назвал появление «Орешника» «историческим событием» в ракетно-космической области. По его словам, он был достаточно глубоко погружен в тему разработки ракеты.
«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить – и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», – рассказал глава государства.
21 ноября Путин сообщил, что в этот день Россия применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.
Позднее президент объявил о начале серийного производства новой ракеты. В ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане он заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что «Орешник» способен поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. 19 декабря президент во время прямой линии заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить «Орешник».