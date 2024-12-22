Путин рассказал о разных точках зрения в Минобороны на разработку «Орешника»

«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить – и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», – рассказал глава государства.