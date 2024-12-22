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Путин рассказал о разных точках зрения в Минобороны на разработку «Орешника»

Ведомости

В министерстве обороны России были разные точки зрения по вопросу создания ракеты «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

Путин назвал появление «Орешника» «историческим событием» в ракетно-космической области. По его словам, он был достаточно глубоко погружен в тему разработки ракеты.

«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить – и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», – рассказал глава государства.

21 ноября Путин сообщил, что в этот день Россия применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.

Позднее президент объявил о начале серийного производства новой ракеты. В ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане он заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что «Орешник» способен поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. 19 декабря президент во время прямой линии заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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