Песков опроверг слухи о запрете выезда из Москвы для Асада

The Jerusalem Post писал, что Асма Асад подала на развод, выразив недовольство своей жизнью в Москве. Асма – гражданка Великобритании и Сирии, которая родилась и выросла в Лондоне в семье сирийцев. Она переехала в Сирию в 2000 г. и в том же году вышла замуж за Асада в возрасте 25 лет.