Песков опроверг слухи о запрете выезда из Москвы для Асада
Информация о том, что жена президента Сирии Башара Асада хочет развестись с ним и уехать из России, а самому Асаду якобы ограничили выезд из РФ и заморозили имущество, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не соответствует», – подтвердил представитель Кремля.
The Jerusalem Post писал, что Асма Асад подала на развод, выразив недовольство своей жизнью в Москве. Асма – гражданка Великобритании и Сирии, которая родилась и выросла в Лондоне в семье сирийцев. Она переехала в Сирию в 2000 г. и в том же году вышла замуж за Асада в возрасте 25 лет.
По информации того же издания, несмотря на то что прошение Асада о предоставлении убежища было удовлетворено, он якобы по-прежнему находится под строгими ограничениями. Ему не разрешается покидать Москву или заниматься какой-либо политической деятельностью.