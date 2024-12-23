Мишустин: бойцы в Курской области будут получать выплаты участников спецоперации
Военнослужащие, защищающие Курскую область, смогут рассчитывать на выплаты, которые полагаются участникам спецоперации. Соответствующие документы уже подписаны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Президент подчеркнул необходимость установить им [военным, выполняющим боевые задачи в Курской области] такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции. Соответствующие документы подготовлены и подписаны», – сказал Мишустин.
19 декабря в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько сообщил, что в настоящее время военнослужащие в Курской области являются участниками контртеррористической операции (КТО) и не имеют статуса участников спецоперации, что отражается на выплатах. Глава государства отметил, что это «наше упущение» и пообещал, что военные в Курской области получат выплаты, полагающиеся бойцам, участвующим в спецоперации. По его словам, эту ситуацию «можно и нужно» исправить.