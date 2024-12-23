Мишустин: бойцы в Курской области будут получать выплаты участников спецоперации

19 декабря в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько сообщил, что в настоящее время военнослужащие в Курской области являются участниками контртеррористической операции (КТО) и не имеют статуса участников спецоперации, что отражается на выплатах. Глава государства отметил, что это «наше упущение» и пообещал, что военные в Курской области получат выплаты, полагающиеся бойцам, участвующим в спецоперации. По его словам, эту ситуацию «можно и нужно» исправить.