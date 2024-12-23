Макрон утвердил новый состав правительства Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил новый состав правительства. Список министров опубликовал телеканал BFMTV.
«После более чем недельных переговоров [премьер-министру] Франсуа Байру удалось сформировать свое правительство. Министры были назначены в этот понедельник, 23 декабря, Эммануэлем Макроном по предложению нового премьер-министра, как того требует конституция», – говорится в материале.
В частности, свои должности в правительстве сохранили глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Бруно Ретайо, министр обороны Себастьен Лекорню. Бывшая премьер-министр Элизабет Борн получила пост государственного министра, отвечающего за национальное образование, высшее образование, исследования и цифровые технологии, а министром юстиции стал экс-глава МВД Джеральд Дарманен.
На должность министра экономики и финансов назначен банкир Эрик Ломбард, а пост министра труда, здравоохранения, солидарности и по делам семей заняла Катрин Вотрен. Государственным министром по делам заморских территорий стал бывший премьер-министр республики Мануэль Вальс, а министром, отвечающим за местные органы власти, территориальное планирование и децентрализацию – Франсуа Ребсамен. Министром культуры назначена экс-министр юстиции Рашида Дати, а министром спорта, молодежи и общественной жизни – Мари Барсак.
13 декабря на сайте Елисейского дворца появилась информация о том, что Макрон назначил новым премьер-министром центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру. Байру пришел на место Мишеля Барнье, проработавшего ровно три месяца.
В течение года во Франции произошло четыре смены правительства. В январе, еще до парламентских выборов, пост премьер-министра покинула Элизабет Борн. Это решение было принято на фоне нескольких вотумов недоверия и недовольства по поводу пенсионной реформы, инициированной ею в 2023 г., которая не была одобрена нижней палатой парламента. В июле свою должность оставил Габриэль Атталь: в результате парламентских выборов ни пропрезидентская коалиция, ни ее оппоненты не смогли добиться большинства.