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Макрон утвердил новый состав правительства Франции

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил новый состав правительства. Список министров опубликовал телеканал BFMTV.

«После более чем недельных переговоров [премьер-министру] Франсуа Байру удалось сформировать свое правительство. Министры были назначены в этот понедельник, 23 декабря, Эммануэлем Макроном по предложению нового премьер-министра, как того требует конституция», – говорится в материале.

В частности, свои должности в правительстве сохранили глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Бруно Ретайо, министр обороны Себастьен Лекорню. Бывшая премьер-министр Элизабет Борн получила пост государственного министра, отвечающего за национальное образование, высшее образование, исследования и цифровые технологии, а министром юстиции стал экс-глава МВД Джеральд Дарманен.

На должность министра экономики и финансов назначен банкир Эрик Ломбард, а пост министра труда, здравоохранения, солидарности и по делам семей заняла Катрин Вотрен. Государственным министром по делам заморских территорий стал бывший премьер-министр республики Мануэль Вальс, а министром, отвечающим за местные органы власти, территориальное планирование и децентрализацию – Франсуа Ребсамен. Министром культуры назначена экс-министр юстиции Рашида Дати, а министром спорта, молодежи и общественной жизни – Мари Барсак.

13 декабря на сайте Елисейского дворца появилась информация о том, что Макрон назначил новым премьер-министром центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру. Байру пришел на место Мишеля Барнье, проработавшего ровно три месяца.

В течение года во Франции произошло четыре смены правительства. В январе, еще до парламентских выборов, пост премьер-министра покинула Элизабет Борн. Это решение было принято на фоне нескольких вотумов недоверия и недовольства по поводу пенсионной реформы, инициированной ею в 2023 г., которая не была одобрена нижней палатой парламента. В июле свою должность оставил Габриэль Атталь: в результате парламентских выборов ни пропрезидентская коалиция, ни ее оппоненты не смогли добиться большинства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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