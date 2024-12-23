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Зурабишвили пригрозила правящей партии Грузии «свержением режима»

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила правящей партии «Грузинская мечта» «свержением режима», если компромисс о назначении новых парламентских выборов не будет достигнут. Ее слова передает Interpressnews.

Она отметила, что были использованы все законные средства, чтобы сдержать политический кризис, и что «другого пути не осталось».

«Конституционный суд не принял и не рассматривал иск [о победе "Грузинской мечты"], в результате чего возникла новая неконституционная ситуация, поскольку нелегитимный парламент не должен быть созван без меня либо без ответа Конституционного суда», – сказала Зурабишвили.

Она рассказала, что иск также был подан и в Европейский суд по правам человека, но он не ответит в ближайшее время. Поэтому, по словам президента, необходимо назначить новые выборы, как того требует оппозиция, в противном случае она пригрозила организовать «свержение действующего режима».

«Это ваша вина, тех, кто у власти, потому что вы вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной», - заключила она.

Полномочия президента Зурабишвили истекают 29 декабря, когда состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. При этом Зурабишвили ранее заявила, что считает выборы президента нелегитимными и отказывается покидать пост до назначения новых парламентских выборов.

Ранее президент потребовала неделю на то, чтобы согласовать дату проведения новых парламентских выборов.

16 ноября ЦИК Грузии опубликовал отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов. Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома. Оппозиция не признает итоги голосования и требует провести новые выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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