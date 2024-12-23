Зурабишвили пригрозила правящей партии Грузии «свержением режима»

Она рассказала, что иск также был подан и в Европейский суд по правам человека, но он не ответит в ближайшее время. Поэтому, по словам президента, необходимо назначить новые выборы, как того требует оппозиция, в противном случае она пригрозила организовать «свержение действующего режима».