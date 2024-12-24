Израиль впервые подтвердил причастность к убийству Хании
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил причастность еврейского государства к гибели главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом сообщает The Times of Israel.
Кац упомянул убийство Хании, когда озвучивал угрозы в адрес хуситов в Йемене на мероприятии, посвященном памяти местных сотрудников службы безопасности.
«Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре [хуситов] и обезглавим их лидеров. То же самое, что мы сделали с Ханией, [лидером «Хамаса» Яхью] Синваром и [главой ливанского движения «Хезболла» Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы сделаем в Ходейде и Сане», – заявил Кац.
19 декабря армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Было отмечено, что целью стали военные объекты хуситов в Йемене, в том числе порты и энергетическая инфраструктура в Сане. ЦАХАЛ заявляла, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет класса «земля – земля».
В конце июля Хания был убит в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Ответственность за его гибель группировка возложила на Израиль.