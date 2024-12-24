Израиль впервые подтвердил причастность к убийству Хании

«Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре [хуситов] и обезглавим их лидеров. То же самое, что мы сделали с Ханией, [лидером «Хамаса» Яхью] Синваром и [главой ливанского движения «Хезболла» Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы сделаем в Ходейде и Сане», – заявил Кац.