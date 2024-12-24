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Израиль впервые подтвердил причастность к убийству Хании

Ведомости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил причастность еврейского государства к гибели главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом сообщает The Times of Israel.

Кац упомянул убийство Хании, когда озвучивал угрозы в адрес хуситов в Йемене на мероприятии, посвященном памяти местных сотрудников службы безопасности.

«Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре [хуситов] и обезглавим их лидеров. То же самое, что мы сделали с Ханией, [лидером «Хамаса» Яхью] Синваром и [главой ливанского движения «Хезболла» Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы сделаем в Ходейде и Сане», – заявил Кац.

19 декабря армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Было отмечено, что целью стали военные объекты хуситов в Йемене, в том числе порты и энергетическая инфраструктура в Сане. ЦАХАЛ заявляла, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет класса «земля – земля».

В конце июля Хания был убит в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Ответственность за его гибель группировка возложила на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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