Лавров: РФ готова к консультациям с администрацией Трампа по вопросу Украины
Россия готова к консультациям с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта с Украиной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках подведения итогов 2024 года.
«Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина Келлога (будущий спецпосланник США по Украине), вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям», – подчеркнул Лавров.
Глава МИДа надеется, что Белый дом вникнет в первопричины конфликта.
25 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Сергей Лавров заявил, что Россия ответила на недавние атаки ВСУ «по полной программе».