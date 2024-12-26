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Лавров: РФ готова к консультациям с администрацией Трампа по вопросу Украины

Ведомости

Россия готова к консультациям с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта с Украиной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках подведения итогов 2024 года.

«Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина Келлога (будущий спецпосланник США по Украине), вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям», – подчеркнул Лавров.

Глава МИДа надеется, что Белый дом вникнет в первопричины конфликта.

25 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Сергей Лавров заявил, что Россия ответила на недавние атаки ВСУ «по полной программе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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