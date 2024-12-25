Лавров при помощи пословицы объяснил реакцию России на недавние атаки ВСУ
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не должна сразу отвечать на атаки со стороны Киева.
Министр считает, что лучше подождать и ответить один раз, но значительно, чем реагировать на каждый удар по Казани, Курской, Брянской и Белгородской областям. Также политик отметил, что российская армия и так наносит непоправимый вред структурам Украины.
«Но иногда, знаете, семь раз отмерь – один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», – сказал Лавров в эфире программы.
25 декабря вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Льгов в Курской области. В результате обстрела, предварительно, погибли четыре человека, серьезно повреждены пятиэтажный и два одноэтажных дома, разрушен незначительный участок газопровода.