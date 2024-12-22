Полицейские в Казани сбили один из летевших к жилой высотке беспилотников

22 декабря в мэрии Казани рассказали о ходе работ по восстановлению пострадавших домов. По данным властей, в ЖК «Лазурные небеса» еще идут оперативные действия, после их завершения будет проведена оценка ущерба, передает Telegram-канал мэрии. Жители дома были эвакуированы, 20 человек находятся в гостиницах города. В доме по улице Клары Цеткин повреждена кровля, затоплены квартиры в одной из секций. Здание включат в программу капремонта. Жители дома также эвакуированы. В ЖК «Манхэттен», где пострадал декоративный шпиль, коммуникации целы, оценку возможного ущерба проведут после возвращения людей в свои квартиры, говорится в сообщении мэрии.