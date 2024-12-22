Полицейские в Казани сбили один из летевших к жилой высотке беспилотников
Во время атаки беспилотников на Казань один из БПЛА был сбит из автоматического оружия полицейскими, сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин. Беспилотник летел к ЖК «Лазурные небеса», в котором после ударов других дронов произошло возгорание.
«Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, [полицейские] оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие», – сказал Чанкин (цитата по «РИА Новости»).
Беспилотник затем потерял управление и упал на улице Красной Позиции, добавил чиновник.
Украинские БПЛА самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря. Дроны попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. Среди целей было и промышленное предприятие, оно не пострадало.
22 декабря в мэрии Казани рассказали о ходе работ по восстановлению пострадавших домов. По данным властей, в ЖК «Лазурные небеса» еще идут оперативные действия, после их завершения будет проведена оценка ущерба, передает Telegram-канал мэрии. Жители дома были эвакуированы, 20 человек находятся в гостиницах города. В доме по улице Клары Цеткин повреждена кровля, затоплены квартиры в одной из секций. Здание включат в программу капремонта. Жители дома также эвакуированы. В ЖК «Манхэттен», где пострадал декоративный шпиль, коммуникации целы, оценку возможного ущерба проведут после возвращения людей в свои квартиры, говорится в сообщении мэрии.