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Полицейские в Казани сбили один из летевших к жилой высотке беспилотников

Ведомости

Во время атаки беспилотников на Казань один из БПЛА был сбит из автоматического оружия полицейскими, сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин. Беспилотник летел к ЖК «Лазурные небеса», в котором после ударов других дронов произошло возгорание.

«Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, [полицейские] оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие», – сказал Чанкин (цитата по «РИА Новости»).

Беспилотник затем потерял управление и упал на улице Красной Позиции, добавил чиновник.

Украинские БПЛА самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря. Дроны попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. Среди целей было и промышленное предприятие, оно не пострадало.

22 декабря в мэрии Казани рассказали о ходе работ по восстановлению пострадавших домов. По данным властей, в ЖК «Лазурные небеса» еще идут оперативные действия, после их завершения будет проведена оценка ущерба, передает Telegram-канал мэрии. Жители дома были эвакуированы, 20 человек находятся в гостиницах города. В доме по улице Клары Цеткин повреждена кровля, затоплены квартиры в одной из секций. Здание включат в программу капремонта. Жители дома также эвакуированы. В ЖК «Манхэттен», где пострадал декоративный шпиль, коммуникации целы, оценку возможного ущерба проведут после возвращения людей в свои квартиры, говорится в сообщении мэрии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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