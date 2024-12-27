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Новый лидер Южной Кореи пообещал восстановить стабильность в стране

Ведомости

Вице-премьер и новый исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что восстановление стабильности в стране станет его главной задачей, сообщает агентство Yonhap.

Чхве, который также является заместителем премьер-министра по экономическим вопросам и министром финансов, занял пост временного главы государства.

«Правительство сделает все возможное для обеспечения национальной стабильности», – сказал Чхве Сан Мок в письменном обращении к нации (цитата по Yonhap).

В том же обращении новый и. о. президента принес извинения за свой вклад в сложившуюся ситуацию в стране. В телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов он подтвердил прочность союза между Южной Кореей и США.

Чхве заявил, что внешняя политика Южной Кореи останется неизменной и что международные обмены и торговля не будут нарушены.

27 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент бывшему и. о. президента Хан Док Су. Такое решение поддержали 192 депутата, что сделало его единогласным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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