Новый лидер Южной Кореи пообещал восстановить стабильность в стране
Вице-премьер и новый исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что восстановление стабильности в стране станет его главной задачей, сообщает агентство Yonhap.
Чхве, который также является заместителем премьер-министра по экономическим вопросам и министром финансов, занял пост временного главы государства.
«Правительство сделает все возможное для обеспечения национальной стабильности», – сказал Чхве Сан Мок в письменном обращении к нации (цитата по Yonhap).
В том же обращении новый и. о. президента принес извинения за свой вклад в сложившуюся ситуацию в стране. В телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов он подтвердил прочность союза между Южной Кореей и США.
Чхве заявил, что внешняя политика Южной Кореи останется неизменной и что международные обмены и торговля не будут нарушены.
27 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент бывшему и. о. президента Хан Док Су. Такое решение поддержали 192 депутата, что сделало его единогласным.