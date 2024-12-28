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Правящая партия Южной Кореи требует отменить импичмент премьеру Хан Док Су

Ведомости

Правящая Народная партия Южной Кореи (НПП) назвала импичмент и. о. президента Хан Док Су попыткой свергнуть правительство и заявила, что он должен быть отменен, сообщает агентство Yonhap.

Правящая партия считает, что импичмент не соответствовал необходимым требованиям, поскольку было объявлено, что потребуется простое большинство голосов, состоящей из 300 членов, но в голосовании приняли участие только две трети депутатов.

«Мы решительно осуждаем попытку Демократической партии распустить правительство», — заявила представитель партии Со Джи Ен.

27 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент и.о. президента Хан Док Су. За отставку президента проголосовало 192 депутата, но депутаты от правящей партии воздержались от голосования. Новым и.о. президента был назначен вице-премьер Чхве Сан Мок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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