Правящая партия Южной Кореи требует отменить импичмент премьеру Хан Док Су
Правящая Народная партия Южной Кореи (НПП) назвала импичмент и. о. президента Хан Док Су попыткой свергнуть правительство и заявила, что он должен быть отменен, сообщает агентство Yonhap.
Правящая партия считает, что импичмент не соответствовал необходимым требованиям, поскольку было объявлено, что потребуется простое большинство голосов, состоящей из 300 членов, но в голосовании приняли участие только две трети депутатов.
«Мы решительно осуждаем попытку Демократической партии распустить правительство», — заявила представитель партии Со Джи Ен.
27 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент и.о. президента Хан Док Су. За отставку президента проголосовало 192 депутата, но депутаты от правящей партии воздержались от голосования. Новым и.о. президента был назначен вице-премьер Чхве Сан Мок.