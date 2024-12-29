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Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Саломе Зурабишвили покинула резиденцию президента
Ведомости

Михаил Кавелашвили официально вступил в должность шестого президента Грузии, передает «Sputnik Грузия». Новый глава государства сменил на этом посту Саломе Зурабишвили, она покинула резиденцию президента.

«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», – сказала Зурабишвили на брифинге.

Экс-президент заявила о необходимости провести в республике повторные парламентские выборы. Прошедшее 26 октября голосование она назвала фальсифицированным, пишет ТАСС. После своего выступления Зурабишвили «демонстративно» покинула президентский Дворец Орбелиани.

Инаугурация нового президента началась в парламенте Грузии на фоне акции протеста под названием «Красная карточка Кавелашвили», передавал News Georgia. По данным портала, на церемонию не пригласили иностранных послов и зарубежных гостей, ожидалось только присутствие депутатов, членов правительства, представителей Грузинской православной церкви, а также конституционных органов. Телеканал Mtavari назвал Кавелишвили «нелегитимным» президентом. 

Новый глава государства на церемонии инаугурации дал клятву «за­щи­щать конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии граждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и отечества». Обстановка у здания парламента, где проходила инаугурация, спокойная, пишет «Sputnik Грузия».

53-летний Кавелашвили был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие. Бывший футболист и экс-депутат был избран 14 декабря специальной коллегией и получил 224 голоса выборщиков из 225. Зурабишвили тогда заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Ранее она также отказалась передавать пост своему преемнику после окончания полномочий. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря, иначе против нее будет возбуждено уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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