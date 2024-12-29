Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

53-летний Кавелашвили был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие. Бывший футболист и экс-депутат был избран 14 декабря специальной коллегией и получил 224 голоса выборщиков из 225. Зурабишвили тогда заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Ранее она также отказалась передавать пост своему преемнику после окончания полномочий. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря, иначе против нее будет возбуждено уголовное дело.