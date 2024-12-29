Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента ГрузииСаломе Зурабишвили покинула резиденцию президента
Михаил Кавелашвили официально вступил в должность шестого президента Грузии, передает «Sputnik Грузия». Новый глава государства сменил на этом посту Саломе Зурабишвили, она покинула резиденцию президента.
«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», – сказала Зурабишвили на брифинге.
Инаугурация нового президента началась в парламенте Грузии на фоне акции протеста под названием «Красная карточка Кавелашвили», передавал News Georgia. По данным портала, на церемонию не пригласили иностранных послов и зарубежных гостей, ожидалось только присутствие депутатов, членов правительства, представителей Грузинской православной церкви, а также конституционных органов. Телеканал Mtavari назвал Кавелишвили «нелегитимным» президентом.
Новый глава государства на церемонии инаугурации дал клятву «защищать конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и отечества». Обстановка у здания парламента, где проходила инаугурация, спокойная, пишет «Sputnik Грузия».
53-летний Кавелашвили был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие. Бывший футболист и экс-депутат был избран 14 декабря специальной коллегией и получил 224 голоса выборщиков из 225. Зурабишвили тогда заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Ранее она также отказалась передавать пост своему преемнику после окончания полномочий. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря, иначе против нее будет возбуждено уголовное дело.