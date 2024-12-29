Баку сократил срок пребывания россиян на территории страны до 90 дней в году

28 декабря пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Так он прокомментировал СМИ поправки в законодательстве РФ относительно ограничений на пребывание иностранцев в стране. По словам Гаджизаде, власти республики «будут исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции». В российском МИДе назвали ограничения Азербайджана на пребывание граждан РФ «правом Баку».