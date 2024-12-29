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Баку сократил срок пребывания россиян на территории страны до 90 дней в году

Ведомости

Азербайджан с 1 января меняет правила пребывания на территории страны для российских граждан: находиться в республике без визы можно будет в течение 90 дней в году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», – говорится в документе.

Ранее россияне могли находиться в Азербайджане без визы до 180 дней в году.

28 декабря пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Так он прокомментировал СМИ поправки в законодательстве РФ относительно ограничений на пребывание иностранцев в стране. По словам Гаджизаде, власти республики «будут исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции». В российском МИДе назвали ограничения Азербайджана на пребывание граждан РФ «правом Баку».

26 декабря российское внешнеполитического ведомство сообщило, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца без визы не может быть более 90 суток суммарно в течение календарного года. В настоящее время гость из-за рубежа без визы может находиться в России 90 дней в течение 180 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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