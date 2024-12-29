Баку сократил срок пребывания россиян на территории страны до 90 дней в году
Азербайджан с 1 января меняет правила пребывания на территории страны для российских граждан: находиться в республике без визы можно будет в течение 90 дней в году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», – говорится в документе.
Ранее россияне могли находиться в Азербайджане без визы до 180 дней в году.
28 декабря пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Так он прокомментировал СМИ поправки в законодательстве РФ относительно ограничений на пребывание иностранцев в стране. По словам Гаджизаде, власти республики «будут исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции». В российском МИДе назвали ограничения Азербайджана на пребывание граждан РФ «правом Баку».
26 декабря российское внешнеполитического ведомство сообщило, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца без визы не может быть более 90 суток суммарно в течение календарного года. В настоящее время гость из-за рубежа без визы может находиться в России 90 дней в течение 180 суток.