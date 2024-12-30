Посол: массовый туризм из России в Грецию сошел на нет

В июле 2024 г. «Судоходная компания «Аквилон» (генеральный агент Astoria Grande) анонсировала новые маршруты в Грецию на круизный сезон 2025 г. Заявлено три маршрута на период с марта 2025 г. по январь 2026 г. – Родос, Миконос, также Санторини или Лесбос.