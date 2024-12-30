Посол: массовый туризм из России в Грецию сошел на нет
Российский туризм в Грецию сильно уменьшился по сравнению с предыдущими годами, что привело к финансовым проблемам в Афинах, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью «РИА Новости».
По информации Маслова, за 10 месяцев Грецию посетили всего 15 000 российских туристов. Для сравнения, в 2013 г. Грецию посетили 1,3 млн россиян.
«По подсчетам греческих отраслевых экспертов, каждый год без российских туристов обходится республике приблизительно в 1 млрд евро», – заявил Маслов.
В июле 2024 г. «Судоходная компания «Аквилон» (генеральный агент Astoria Grande) анонсировала новые маршруты в Грецию на круизный сезон 2025 г. Заявлено три маршрута на период с марта 2025 г. по январь 2026 г. – Родос, Миконос, также Санторини или Лесбос.