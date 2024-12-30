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Посол: массовый туризм из России в Грецию сошел на нет

Ведомости

Российский туризм в Грецию сильно уменьшился по сравнению с предыдущими годами, что привело к финансовым проблемам в Афинах, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью «РИА Новости».

По информации Маслова, за 10 месяцев Грецию посетили всего 15 000 российских туристов. Для сравнения, в 2013 г. Грецию посетили 1,3 млн россиян.

«По подсчетам греческих отраслевых экспертов, каждый год без российских туристов обходится республике приблизительно в 1 млрд евро», – заявил Маслов.

В июле 2024 г. «Судоходная компания «Аквилон» (генеральный агент Astoria Grande) анонсировала новые маршруты в Грецию на круизный сезон 2025 г. Заявлено три маршрута на период с марта 2025 г. по январь 2026 г. – Родос, Миконос, также Санторини или Лесбос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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