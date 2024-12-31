Белоусов проинспектировал соединение морской пехоты ЧФ на полигоне ЮВО

Минобороны РФ, в свою очередь, регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров в Черном море при попытках атаковать Черноморский флот. 6 декабря ведомство сообщило, что морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ. В ночь на 6 декабря в акватории Черного моря уничтожили еще два безэкипажных катера. В Минобороны уточняли, что они следовали курсом к Крымскому полуострову.