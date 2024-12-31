Белоусов проинспектировал соединение морской пехоты ЧФ на полигоне ЮВО
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал соединения морской пехоты Черноморского флота ВМФ РФ на полигоне Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны.
«На данном полигоне проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Как доложил Белоусову командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук, кроме подготовки по основной военно-учетной специальности контрактники дополнительно осваивают программы обучения боевому применению и противодействию беспилотникам.
В частности, министру показали лабораторию, где проводится подготовка боевых расчетов БПЛА, в том числе FPV-дроны. «Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для эффективного противодействия БПЛА противника», – добавили в ведомстве.
Киев регулярно атакует корабли Черноморского флота (ЧФ) России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В марте Йенс Столтенберг, занимавший на тот момент должность генерального секретаря НАТО, признал, что ВСУ наносят удары по кораблям ракетами, которые поставили страны НАТО.
Минобороны РФ, в свою очередь, регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров в Черном море при попытках атаковать Черноморский флот. 6 декабря ведомство сообщило, что морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ. В ночь на 6 декабря в акватории Черного моря уничтожили еще два безэкипажных катера. В Минобороны уточняли, что они следовали курсом к Крымскому полуострову.
11 ноября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений.