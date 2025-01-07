Сийярто призвал Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу
Украина должна соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.
С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». В связи с неоднократным отказом украинской стороны продлить данные соглашения «Газпром» не может осуществлять подачу газа для транзита через территорию Украины.
С 1 января в Приднестровье также отключили централизованное отопление из-за прекращения газовых поставок из Молдавии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину.
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет.
20 декабря 2024 г. премьер-министр Роберт Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит газа. В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.