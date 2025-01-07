Сийярто призвал Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу

С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». В связи с неоднократным отказом украинской стороны продлить данные соглашения «Газпром» не может осуществлять подачу газа для транзита через территорию Украины.