За все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 000 военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 000 своих военных во время боевых действий в Курской области, сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.
Уточняется, что за сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих. Уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
Всего за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
7 января сообщалось, что большое количество солдат ВСУ сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военнослужащих. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.