За все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 000 военных

Всего за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.