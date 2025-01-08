Путин проведет совещание с членами правительства 9 января

Последнее совещание президента с членами правительства проходило 11 декабря 2024 г. На нем Путин призвал подписать документы о предоставлении банковских средств на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.