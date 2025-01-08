В Энгельсе введут режим ЧС из-за сильного пожара на предприятии после атаки БПЛА
В Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильного пожара на промышленном предприятии, который начался после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), завил губернатор региона Роман Бусаргин.
Глава Саратовской области отметил, что при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один был госпитализирован. Это, а также расширение площади возгорания послужили причиной для принятия решения о введения режима ЧС в городе.
«В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора следят за качеством воздуха в городе, пока превышения допустимой нормы содержания загрязняющих веществ выявлено не было.
Утром 8 января в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 32 украинских беспилотника в разных регионах. При этом после падения обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. О названии предприятия официально не сообщалось.