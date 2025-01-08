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В Энгельсе введут режим ЧС из-за сильного пожара на предприятии после атаки БПЛА

Ведомости

В Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильного пожара на промышленном предприятии, который начался после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), завил губернатор региона Роман Бусаргин.

Глава Саратовской области отметил, что при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один был госпитализирован. Это, а также расширение площади возгорания послужили причиной для принятия решения о введения режима ЧС в городе.

«В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора следят за качеством воздуха в городе, пока превышения допустимой нормы содержания загрязняющих веществ выявлено не было.

Утром 8 января в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 32 украинских беспилотника в разных регионах. При этом после падения обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. О названии предприятия официально не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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