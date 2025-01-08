В Энгельсе введут режим ЧС из-за сильного пожара на предприятии после атаки БПЛА

Утром 8 января в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 32 украинских беспилотника в разных регионах. При этом после падения обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. О названии предприятия официально не сообщалось.