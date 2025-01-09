Путин проводит первое в этом году совещание с членами правительства

Путин проводит первое в этом году совещание с членами правительстваУчастники обсудят запуск новых национальных проектов
Президент Владимир Путин начал первое совещание с членами правительства после новогодних праздников в формате видеоконференции, сообщает официальный сайт Кремля.
Главная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов. Будут рассмотрены также текущие вопросы.
Как сообщил Путин в начале совещания, в праздники работа не останавливалась, коллеги оставались на связи.
9 января Михаил Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года. В ходе реализации плана будет сделан акцент на выход экономики России на устойчивую траекторию, а также увеличение доходов граждан и повышение рождаемости.