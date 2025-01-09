Путин в скором времени проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин на первом совещании с правительством после новогодних праздников заявил, что у него запланирован телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.
9 января Путин проводит первое в 2025 г. совещание с членами правительства. Планируется обсуждение текущих вопросов и запуска национальных проектов.
Последний раз лидеры стран общались на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г. Тогда Си Цзиньпин говорил про китайско-бразильскую группу «Друзья мира», которая хочет скорейшего окончания конфликта Украины и России.