ФСБ намерена уточнить границу Тюменской области с Казахстаном

В прошлом году ФСБ решила уточнить границу Челябинской области с Казахстаном. В пояснительной записке говорилось, что работа проводится для оптимизации пределов пограничной зоны и в связи с необходимостью установления ее пределов. Документ был принят 11 ноября 2024 г.