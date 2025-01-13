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ФСБ намерена уточнить границу Тюменской области с Казахстаном

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России внесла проект приказа «О пределах пограничной зоны на территории Тюменской области», следует из соответствующего проекта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ должен определять координаты границы России и Казахстана со стороны Тюменской области, а также устанавливать места и определять время для прохода лиц и въезда транспортных средств в пограничную зону. 

В прошлом году ФСБ решила уточнить границу Челябинской области с Казахстаном. В пояснительной записке говорилось, что работа проводится для оптимизации пределов пограничной зоны и в связи с необходимостью установления ее пределов. Документ был принят 11 ноября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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