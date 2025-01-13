ФСБ намерена уточнить границу Тюменской области с Казахстаном
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России внесла проект приказа «О пределах пограничной зоны на территории Тюменской области», следует из соответствующего проекта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ должен определять координаты границы России и Казахстана со стороны Тюменской области, а также устанавливать места и определять время для прохода лиц и въезда транспортных средств в пограничную зону.