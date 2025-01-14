Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток»Штаты одобряют теракты против инфраструктуры Евросоюза, считает дипломат
США планируют вывести из строя «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.
По словам Лаврова, США также одобряют террористические акты против энергетической инфраструктуры Европейского союза.
Как отметил Лавров, они «науськивают своих украинских клиентов», чтобы после взрыва «Северного потока» вывести из строя «Турецкий поток».
11 января вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Сейчас «Турецкий поток» – главный маршрут трубопроводного экспорта российского газа в Европу. Одна из ниток газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Венгрии.
1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина.