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Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток»

Штаты одобряют теракты против инфраструктуры Евросоюза, считает дипломат
Ведомости

США планируют вывести из строя «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.

По словам Лаврова, США также одобряют террористические акты против энергетической инфраструктуры Европейского союза.

Как отметил Лавров, они «науськивают своих украинских клиентов», чтобы после взрыва «Северного потока» вывести из строя «Турецкий поток».

11 января вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Сейчас «Турецкий поток» – главный маршрут трубопроводного экспорта российского газа в Европу. Одна из ниток газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Венгрии.

1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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