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Минюст предложил учитывать политические взгляды при аттестации сотрудников УИС

В отзыве будет отражено мнение о процессах в России и мире
Ведомости

Минюст предложил обновить порядок аттестации сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В частности, ведомство предлагает направлять отзыв о мнении сотрудника о происходящем в России и в мире, следует из проекта изменений приказа.

Мнением сотрудника предлагается дополнять так называемый мотивированный отзыв, его составляет ответственное за аттестацию лицо. «При подготовке мотивированного отзыва учитываются результаты служебной деятельности, изучения личных и деловых качеств, отношение аттестуемого сотрудника к общественно-политическим процессам, происходящим в российском обществе и мире», – говорится в проекте.

Как отмечает ведомство, в мае 2024 г. указом президента России Владимира Путина было образовано управление по работе с личным составом ФСИН, которое среди прочего отслеживает знание среди сотрудников, к примеру, Конституции России. Оно же, как предполагается, и будет ответственно за аттестации.

В конце ноября Минюст предложил обязать сотрудников ФСИН сохранять традиционные ценности. Как тогда поясняло ведомство, соответствующие обязанности позволят реализовывать положения указа президента от ноября 2022 г. об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это же положение одобрило 1 июля 2024 г. правительство. Указы должны вступить в силу со дня подписания их президентом. Уточняется, что инициативы не предусматривают выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Как предположила в разговоре с «Ведомостями» общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко, реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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