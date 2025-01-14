Минюст предложил учитывать политические взгляды при аттестации сотрудников УИС

В конце ноября Минюст предложил обязать сотрудников ФСИН сохранять традиционные ценности. Как тогда поясняло ведомство, соответствующие обязанности позволят реализовывать положения указа президента от ноября 2022 г. об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это же положение одобрило 1 июля 2024 г. правительство. Указы должны вступить в силу со дня подписания их президентом. Уточняется, что инициативы не предусматривают выделения дополнительных бюджетных ассигнований.