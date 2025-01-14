Левая парламентская партия Франции выдвинет вотум недоверия правительству Байру
Левая парламентская партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) выдвинет вотум недоверия новому правительству под руководством премьер-министра Франсуа Байру. Об этом сообщила лидер партии Матильда Пано, передают «РИА Новости».
Партия обвиняет правительство в продолжении политического курса его предшественников. Кроме того, Байру не стал проводить традиционное голосование о доверии депутатов, которое является знаком уважения к парламентариям.
«Чем раньше вы уйдете, тем раньше уйдет Макрон. Тогда настанет время шестой республики. Конечно, вы не заручаетесь доверием депутатов. Мы выдвинем вам вотум недоверия», – сказала Пано, выступая в нацсобрании.
Вотум недоверия рассмотрят 16 января. Чтобы его приняли, необходимы голоса минимум 289 депутатов.
Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства 23 декабря 2024 г.
Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря. «За» проголосовал 331 из 574 депутатов нацсобрания Франции. Поводом для вотума послужили разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 г. В соответствии с конституцией республики Барнье подал президенту прошение об отставке.
В 2024 г. во Франции произошло четыре смены правительства. В январе, еще до парламентских выборов, пост премьер-министра покинула Элизабет Борн. Это решение было принято на фоне нескольких вотумов недоверия и недовольства по поводу пенсионной реформы, инициированной ею в 2023 г., которая не была одобрена нижней палатой парламента. В июле свою должность оставил Габриэль Атталь: в результате парламентских выборов ни пропрезидентская коалиция, ни ее оппоненты не смогли добиться большинства.