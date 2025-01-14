Левая парламентская партия Франции выдвинет вотум недоверия правительству Байру

В 2024 г. во Франции произошло четыре смены правительства. В январе, еще до парламентских выборов, пост премьер-министра покинула Элизабет Борн. Это решение было принято на фоне нескольких вотумов недоверия и недовольства по поводу пенсионной реформы, инициированной ею в 2023 г., которая не была одобрена нижней палатой парламента. В июле свою должность оставил Габриэль Атталь: в результате парламентских выборов ни пропрезидентская коалиция, ни ее оппоненты не смогли добиться большинства.