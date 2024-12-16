Новый премьер Франции может снова получить вотум недоверия

Новый премьер Франции может снова получить вотум недоверияСудьба его кабинета зависит от правопопулистов Марин Ле Пен
Новый французский премьер центрист Франсуа Байру в первую очередь встретится с лидером правопопулистского «Национального объединения» (RN) в парламенте Марин Ле Пен, чтобы провести через него проект бюджета. Об этом он сам заявил в интервью La Tribune Dimanche. Партия Ле Пен показала третий результат на выборах в июле, набрав 142 места из 577 в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента). Ориентированный на президента Эмманюэля Макрона альянс «Вместе» получил 159 мест, а левый Новый народный фронт (NFP) – 180 мест в Национальной ассамблее.
Как заявил Байру, он видит себя в роли «строителя и ремонтника». Ранее с задачей провести бюджет через парламент не справилось предыдущее правительство во главе с представителем правоцентристской партии «Республиканцы» Мишелем Барнье. Тот пытался преодолеть бюджетный дефицит, который к концу года исчислялся бы 6% ВВП. Предполагалось, что будут повышены налоги с корпораций и богатых на 20 млрд евро и сокращение социальных расходов на 40 млрд евро. Тем не менее этот план не был одобрен Национальной ассамблеей, а против правительства Барнье на вотуме недоверия проголосовали и левые, и правые, после того как тот инициировал одобрение проекта бюджета в обход парламента.
Ле Пен ранее заявляла, что RN готово вынести вотум недоверия не только правительству Барнье, но и следующему премьеру. Для RN принципиальным является сохранение социальных расходов, урезать которые предлагал Барнье. «Если следующий премьер не понял, как это работает, то стоит отчаяться. Я действительно могу вновь проголосовать за вотум недоверия», – подчеркнула Ле Пен 7 декабря. Позднее, 13 декабря, президент RN Жордан Барделла сообщил, что его партия не будет выносить вотум недоверия кабмину Байру до начала его работы. Сама Ле Пен обратилась к Байру с призывом: «разумный и хорошо продуманный бюджет». При этом левые уже готовы к вотуму недоверия. Об этом сообщила Матильда Пано, лидер ультралевой партии «Непокоренная Франция» (часть блока NFP) в парламенте.
Саму фигуру нового премьера Макрон предложил, уповая на то, что Байру найдет общий язык с правыми, так как у него неплохие отношения с Ле Пен, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. При этом исключать вотум недоверия от RN новому правительству нельзя: цель Ле Пен – продемонстрировать недееспособность французских властей в логике «чем хуже, тем лучше», чтобы максимально дискредитировать Макрона и его союзников. Байру, правый в экономических вопросах, в социальном аспекте политики более близок к левым, что левые также не забыли. Как итог – Байру придется маневрировать между правыми и левыми. При этом угроз для самого Макрона текущий политический кризис не несет. Как отмечает эксперт, политическая система Пятой республики спроектирована так, чтобы президент даже в случае разногласий с оппозиционным парламентом оставался на своем посту.
Новое правительство Франции будет неустойчивым, ожидает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. Предпосылок для сотрудничества макронистов с крайне правым RN не наблюдается и, даже если представить, что эти фракции найдут общий язык по каким-то вопросам, нестабильность политической жизни во Франции не будет преодолена, так как полноценную работу друг с другом центристы и RN вести не будут, говорит эксперт. «Франция будет балансировать на лезвии ножа до следующих выборов», – замечает Романова.