Новый премьер Франции может снова получить вотум недоверия

Саму фигуру нового премьера Макрон предложил, уповая на то, что Байру найдет общий язык с правыми, так как у него неплохие отношения с Ле Пен, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. При этом исключать вотум недоверия от RN новому правительству нельзя: цель Ле Пен – продемонстрировать недееспособность французских властей в логике «чем хуже, тем лучше», чтобы максимально дискредитировать Макрона и его союзников. Байру, правый в экономических вопросах, в социальном аспекте политики более близок к левым, что левые также не забыли. Как итог – Байру придется маневрировать между правыми и левыми. При этом угроз для самого Макрона текущий политический кризис не несет. Как отмечает эксперт, политическая система Пятой республики спроектирована так, чтобы президент даже в случае разногласий с оппозиционным парламентом оставался на своем посту.