AP: администрация Байдена исключит Кубу из списка спонсоров терроризма
Куба будет исключена из американского списка государств – спонсоров терроризма. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.
Решение может быть принято в ближайшее время. Но решение демократа может быть отменено новой администрацией республиканца Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января.
Вашингтон вернул Кубу в свой список спонсоров терроризма в январе 2021 г., в последние дни первого срока Трампа. Администрация Байдена сохранила страну в реестре, сославшись на поддержку Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле и отказ выдать колумбийских повстанцев США.
США восстановили дипотношения с Кубой еще в президентство Барака Обамы в 2015 г. В том же году госдеп исключил Кубу из списка стран – спонсоров терроризма (впервые Кубу включили в список в 1982 г. – «Ведомости»). После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили.
31 октября 2024 г. Генассамблея ООН призвала США снять санкции с Кубы. Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 г., Генассамблея ООН принимает резолюции с призывом отменить санкции против Кубы с 1992 г.