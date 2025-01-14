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AP: администрация Байдена исключит Кубу из списка спонсоров терроризма

Ведомости

Куба будет исключена из американского списка государств – спонсоров терроризма. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

Решение может быть принято в ближайшее время. Но решение демократа может быть отменено новой администрацией республиканца Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января.

Вашингтон вернул Кубу в свой список спонсоров терроризма в январе 2021 г., в последние дни первого срока Трампа. Администрация Байдена сохранила страну в реестре, сославшись на поддержку Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле и отказ выдать колумбийских повстанцев США.

США восстановили дипотношения с Кубой еще в президентство Барака Обамы в 2015 г. В том же году госдеп исключил Кубу из списка стран – спонсоров терроризма (впервые Кубу включили в список в 1982 г. – «Ведомости»). После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили. 

31 октября 2024 г. Генассамблея ООН призвала США снять санкции с Кубы. Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 г., Генассамблея ООН принимает резолюции с призывом отменить санкции против Кубы с 1992 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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