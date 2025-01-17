В Южной Корее задержан глава службы безопасности президента
Полиция задержала исполняющего обязанности начальника службы безопасности президента Ким Сон Хуна, сообщает агентство Yonhap.
Ким задержан по обвинению в препятствии следователям в задержании президента Южной Кореи Юн Сок Еля 3 января в связи с попыткой объявления военного положения. И.о. службы безопасности был взят под стражу по прибытии в штаб-квартиру Национального управления расследований в западном Сеуле для допроса.
Ордер на задержание Кима был выдан после того, как он проигнорировал три повести о явке на допрос. До задержания у здания полиции Ким сообщил журналистам, что выполнял свои «законные обязанности по обеспечению безопасности» президента.
15 января отстраненный от власти президент Юн оказался под стражей для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. 16 января отклонив ходатайство об отмене решения о задержании Центральный окружной суд Сеула признал арест законным.
3 декабря Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и было признано мятежом. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.