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В Южной Корее задержан глава службы безопасности президента

Ведомости

Полиция задержала исполняющего обязанности начальника службы безопасности президента Ким Сон Хуна, сообщает агентство Yonhap.

Ким задержан по обвинению в препятствии следователям в задержании президента Южной Кореи Юн Сок Еля 3 января в связи с попыткой объявления военного положения. И.о. службы безопасности был взят под стражу по прибытии в штаб-квартиру Национального управления расследований в западном Сеуле для допроса.

Ордер на задержание Кима был выдан после того, как он проигнорировал три повести о явке на допрос. До задержания у здания полиции Ким сообщил журналистам, что выполнял свои «законные обязанности по обеспечению безопасности» президента.

15 января отстраненный от власти президент Юн оказался под стражей для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. 16 января отклонив ходатайство об отмене решения о задержании Центральный окружной суд Сеула признал арест законным.

3 декабря Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и было признано мятежом. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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