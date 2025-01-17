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Песков назвал успехи в зоне спецоперации важным фактором воодушевления россиян

Ведомости

Успехи в зоне спецоперации являются важным фактором для воодушевления граждан России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, вся страна «ждет успехов на фронте». Продвижение армии России влияет и на поддержку президента Владимира Путина, которая, по последним данным ВЦИОМ, составляет 78,3%.

«Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», – заключил Песков.

17 января ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым одобряют работу Путина на посту главы государства 74,9% россиян. По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия Путину составляет 79%, положительно оценивают его работу 80% опрошенных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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