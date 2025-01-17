Песков назвал успехи в зоне спецоперации важным фактором воодушевления россиян
Успехи в зоне спецоперации являются важным фактором для воодушевления граждан России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, вся страна «ждет успехов на фронте». Продвижение армии России влияет и на поддержку президента Владимира Путина, которая, по последним данным ВЦИОМ, составляет 78,3%.
«Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», – заключил Песков.
17 января ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым одобряют работу Путина на посту главы государства 74,9% россиян. По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия Путину составляет 79%, положительно оценивают его работу 80% опрошенных.