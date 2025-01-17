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Путину доверяют 78,3% опрошенных россиян

По данным ВЦИОМ, одобряют его деятельность 74,9%
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту главы государства 74,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина 52% респондентов, этот показатель за неделю снизился на 0,2 п. п. Одобряют работу правительства РФ 50,1% опрошенных – на 0,2 п. п. меньше, чем неделей ранее.

На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 60,4% россиян – на 0,6 п. п.меньше, чем неделю назад, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5% (на 1,7 п. п.меньше), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,3% ( на 1,8 п. п. меньше), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,7% (на 2,3 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,3% (на 1,9 п. п. меньше).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю снизился на 0,5 п. п. и достиг 34,7%, ЛДПР – 11,4% (на 0,7 п. п. больше, чем неделей ранее), КПРФ – 9,4% (показатель снизился на 0,3 п. п.), «Новые люди» – 6,5% (не изменился) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,9% (на 0,3 п. п. меньше).

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 79%, положительно оценивают его работу 80% опрошенных. Положительно оценили работу правительства 53% респондентов (рост на 2 п. п.). О том что Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (на 2 п. п. меньше, чем неделей ранее).

Уровень поддержки «Единой России» увеличился на 1 п. п. и составил 44%, КПРФ – 7% (на 1 п. п. меньше), ЛДПР – 9% (без изменений), «Справедливой России» – 4% (на 2 п. п. больше), «Новых людей» – 3% (рост на 1 п. п.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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