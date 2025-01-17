Путину доверяют 78,3% опрошенных россиян

На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 60,4% россиян – на 0,6 п. п.меньше, чем неделю назад, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5% (на 1,7 п. п.меньше), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,3% ( на 1,8 п. п. меньше), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,7% (на 2,3 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,3% (на 1,9 п. п. меньше).