Трамп объявил о начале «золотого века» в США
Вступивший в должность американского президента Дональд Трамп заявил, что с его приходом в США начнется «золотой век». Об этом он сказал во время своей инаугурационной речи.
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что предыдущая администрация, возглавляемая Джо Байденом, была не способна справиться с кризисами, с которыми сталкиваются США.
«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США. По его словам, предыдущее руководство Америки «бесконечно» финансировало чужие конфликты, но не защищало «собственные границы и граждан».
«20 января 2025 г. – это день освобождения», – заключил Трамп.
Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. Во время своей инаугурационной речи он также заявил, что США станут страной, которая остановит все войны.