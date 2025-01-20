Трамп объявил о начале «золотого века» в США

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США. По его словам, предыдущее руководство Америки «бесконечно» финансировало чужие конфликты, но не защищало «собственные границы и граждан».