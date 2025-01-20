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Трамп объявил о начале «золотого века» в США

Ведомости

Вступивший в должность американского президента Дональд Трамп заявил, что с его приходом в США начнется «золотой век». Об этом он сказал во время своей инаугурационной речи.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что предыдущая администрация, возглавляемая Джо Байденом, была не способна справиться с кризисами, с которыми сталкиваются США.

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США. По его словам, предыдущее руководство Америки «бесконечно» финансировало чужие конфликты, но не защищало «собственные границы и граждан».

«20 января 2025 г. – это день освобождения», – заключил Трамп.

Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. Во время своей инаугурационной речи он также заявил, что США станут страной, которая остановит все войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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