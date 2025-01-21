Проект об использовании гражданских авто при КТО принят в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», – говорится на странице проекта в электронной базе.
Предоставить поправки требуется до 4 февраля 2025 г.
Проект был внесен в Госдуму 25 октября 2024 г. Его авторами являются депутаты фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, а также депутат партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Терентьев.
Документ предполагает внесение изменений в ст. 11 «О противодействии терроризму». Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов в порядке, определяемом правительством России. Законопроект подготовлен для совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции, уточняют авторы.
15 января комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам законопроект принять в первом чтении.