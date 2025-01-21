Проект об использовании гражданских авто при КТО принят в первом чтении

Документ предполагает внесение изменений в ст. 11 «О противодействии терроризму». Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов в порядке, определяемом правительством России. Законопроект подготовлен для совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции, уточняют авторы.