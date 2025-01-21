Bloomberg: талибы отказались вернуть оружие США
Талибы («Талибан»;
20 января президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит финансовую помощь Афганистану, если страна не вернет американские самолеты, боеприпасы класса «воздух-земля», транспортные средства и коммуникационное оборудование. По информации издания, стоимости техники составляет более $7 млрд.
Источник издания заявил, что вместо того, чтоб забирать оружие, США должны предоставить талибам более современное оружие для борьбы с террористическими организациями.
28 декабря на границе Пакистана и Афганистана прошли бои между пакистанскими силами безопасности и талибами. Талибы открыли огонь по пакистанским постам из тяжелого оружия. В нападении со стороны Афганистана участвовали от 20 до 25 человек.