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Bloomberg: талибы отказались вернуть оружие США

Ведомости

Талибы («Талибан»; организация признана террористической и запрещена в РФ) не вернут оружие, которое оставили американские войска при выводе войск из Афганистана в 2021 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

20 января президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит финансовую помощь Афганистану, если страна не вернет американские самолеты, боеприпасы класса «воздух-земля», транспортные средства и коммуникационное оборудование. По информации издания, стоимости техники составляет более $7 млрд.

Источник издания заявил, что вместо того, чтоб забирать оружие, США должны предоставить талибам более современное оружие для борьбы с террористическими организациями.

28 декабря на границе Пакистана и Афганистана прошли бои между пакистанскими силами безопасности и талибами. Талибы открыли огонь по пакистанским постам из тяжелого оружия. В нападении со стороны Афганистана участвовали от 20 до 25 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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