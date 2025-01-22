Депутат Рады заявил о падении украинского фронта через 100 дней без переговоров
В случае если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с Россией, украинский фронт может рухнуть в течение 100 дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Кроме того, по мнению Дубинского, Зеленский завышает данные о численности украинской армии. Делает он это, чтобы «обосновать новые миллиарды» помощи от союзников, убежден депутат.
Реальная численность украинской армии не превышает 300 000 человек, заявляет Дубинский.
13 декабря Дубинский заявил, что когда идея с европейскими миротворцами и приглашением в НАТО провалится, Зеленскому останется только один выход – снижение мобилизационного возраста.
Депутат выражал мнение, что «положить этому жертвоприношению конец» способен только избранный президент США Дональд Трамп, если он этого захочет.