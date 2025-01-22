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Депутат Рады заявил о падении украинского фронта через 100 дней без переговоров

Ведомости

В случае если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с Россией, украинский фронт может рухнуть в течение 100 дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Кроме того, по мнению Дубинского, Зеленский завышает данные о численности украинской армии. Делает он это, чтобы «обосновать новые миллиарды» помощи от союзников, убежден депутат.

Реальная численность украинской армии не превышает 300 000 человек, заявляет Дубинский.

13 декабря Дубинский заявил, что когда идея с европейскими миротворцами и приглашением в НАТО провалится, Зеленскому останется только один выход – снижение мобилизационного возраста.

Депутат выражал мнение, что «положить этому жертвоприношению конец» способен только избранный президент США Дональд Трамп, если он этого захочет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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