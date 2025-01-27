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Великобритания и Канада расширили санкционный список после выборов в Белоруссии

Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении физических лиц и организаций из Белоруссии. В частности, в него включен председатель центризбиркома республики Игорь Карпенко. Об этом говорится в заявлении на сайте британского МИДа. Канада также ввела санкции против супруги главы Белоруссии Александра Лукашенко – Галины Лукашенко.

В сообщении британского МИДа поясняется, что санкции установлены в ответ на «фальсификацию» президентских выборов в республике, по результатам которых победил действующий глава страны Лукашенко. В МИДе отметили, что ограничения направлены против руководителей учреждений, «ответственных за серьезные нарушения прав человека», а также компаний в белорусском оборонном секторе, которые якобы поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

Под британские санкции, кроме Карпенко, также попали руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик. Ограничения введены в отношении завода «Легмаш» в Орше, конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» и разрабатывающего радиолокационные системы предприятия «Алевкурп».

Под санкции Канады вместе с Галиной Лукашенко попали отряд милиции особого назначения и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Артем Балаба, гендиректор ОАО «Белорусский металлургический завод» Анатолий Савенок и само предприятие, а также комитет государственной безопасности республики, «Станкогомель», «Рухсервомотор», «Минский подшипниковый завод», «Минский завод шестеренок» и другие.

По предварительным данным, Лукашенко на выборах президента Белоруссии получил 86,82% голосов избирателей. Явка составила 85,70%. Центризбирком республики планирует подвести окончательные итоги 3 февраля. По словам председателя ЦИК Карпенко, злостных нарушений на выборах обнаружено не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало. Президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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