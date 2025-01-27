Великобритания и Канада расширили санкционный список после выборов в Белоруссии
Великобритания и Канада ввели санкции в отношении физических лиц и организаций из Белоруссии. В частности, в него включен председатель центризбиркома республики Игорь Карпенко. Об этом говорится в заявлении на сайте британского МИДа. Канада также ввела санкции против супруги главы Белоруссии Александра Лукашенко – Галины Лукашенко.
В сообщении британского МИДа поясняется, что санкции установлены в ответ на «фальсификацию» президентских выборов в республике, по результатам которых победил действующий глава страны Лукашенко. В МИДе отметили, что ограничения направлены против руководителей учреждений, «ответственных за серьезные нарушения прав человека», а также компаний в белорусском оборонном секторе, которые якобы поддерживают российскую спецоперацию на Украине.
Под британские санкции, кроме Карпенко, также попали руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик. Ограничения введены в отношении завода «Легмаш» в Орше, конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» и разрабатывающего радиолокационные системы предприятия «Алевкурп».
Под санкции Канады вместе с Галиной Лукашенко попали отряд милиции особого назначения и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Артем Балаба, гендиректор ОАО «Белорусский металлургический завод» Анатолий Савенок и само предприятие, а также комитет государственной безопасности республики, «Станкогомель», «Рухсервомотор», «Минский подшипниковый завод», «Минский завод шестеренок» и другие.
По предварительным данным, Лукашенко на выборах президента Белоруссии получил 86,82% голосов избирателей. Явка составила 85,70%. Центризбирком республики планирует подвести окончательные итоги 3 февраля. По словам председателя ЦИК Карпенко, злостных нарушений на выборах обнаружено не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало. Президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой.