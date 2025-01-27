Великобритания и Канада расширили санкционный список после выборов в Белоруссии

В сообщении британского МИДа поясняется, что санкции установлены в ответ на «фальсификацию» президентских выборов в республике, по результатам которых победил действующий глава страны Лукашенко. В МИДе отметили, что ограничения направлены против руководителей учреждений, «ответственных за серьезные нарушения прав человека», а также компаний в белорусском оборонном секторе, которые якобы поддерживают российскую спецоперацию на Украине.