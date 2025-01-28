«Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО – ведь это атака одного члена альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику», – сказал Карлсон.