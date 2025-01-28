Карлсон: подрыв США «Северных потоков» приведет к распаду Евросоюза и НАТО
Подрыв Соединенными Штатами морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может спровоцировать распад Евросоюза (ЕС) и НАТО. К такому выводу пришел американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби, передает ТАСС.
«Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО – ведь это атака одного члена альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику», – сказал Карлсон.
26 сентября 2022 г. обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.
Осенью 2024 г. на тот момент кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью Карлсону, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2». Эта реплика стала ответом на попытки представителей Демократической партии обвинить его в связях с Россией.
В декабре 2019 г. Трамп, будучи президентом США, подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., предусматривающий санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Документ ввел ограничения в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части трубопроводов, а также запретил любую передачу трубоукладчиков третьим лицам, если это заведомо делается с целью участия в проекте «Газпрома».
Путин в сентябре 2024 г. в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 выразил недоумение в связи с отказом Германии разрешить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока». Он отметил, что 27,5 млрд куб м газа сразу же пошло бы в Европу, если бы правительство ФРГ договорилось с РФ.