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Карлсон: подрыв США «Северных потоков» приведет к распаду Евросоюза и НАТО

Ведомости

Подрыв Соединенными Штатами морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может спровоцировать распад Евросоюза (ЕС) и НАТО. К такому выводу пришел американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби, передает ТАСС.

«Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО – ведь это атака одного члена альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику», – сказал Карлсон.

26 сентября 2022 г. обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины. 

Осенью 2024 г. на тот момент кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью Карлсону, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2». Эта реплика стала ответом на попытки представителей Демократической партии обвинить его в связях с Россией.

В декабре 2019 г. Трамп, будучи президентом США, подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., предусматривающий санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Документ ввел ограничения в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части трубопроводов, а также запретил любую передачу трубоукладчиков третьим лицам, если это заведомо делается с целью участия в проекте «Газпрома».

Путин в сентябре 2024 г. в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 выразил недоумение в связи с отказом Германии разрешить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока». Он отметил, что 27,5 млрд куб м газа сразу же пошло бы в Европу, если бы правительство ФРГ договорилось с РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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