Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Газопроводы «Северный поток», которые не используются с 2022 г., должны быть демонтированы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает британская BBC.
«Я считаю, что газопровод «Северный поток» должен быть демонтирован. Этот газопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы», – сказал Дуда.
Это, по его словам, позволит Германии не поддаваться искушению восстановить российские поставки, чтобы поднять собственную экономику, переживающую трудности. Президент Польши заявил, что газовые потоки из России в Западную Европу никогда не должны быть восстановлены, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.
26 сентября 2022 г. обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.