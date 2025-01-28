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Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Ведомости

Газопроводы «Северный поток», которые не используются с 2022 г., должны быть демонтированы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает британская BBC.

«Я считаю, что газопровод «Северный поток» должен быть демонтирован. Этот газопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы», – сказал Дуда.

Это, по его словам, позволит Германии не поддаваться искушению восстановить российские поставки, чтобы поднять собственную экономику, переживающую трудности. Президент Польши заявил, что газовые потоки из России в Западную Европу никогда не должны быть восстановлены, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.

26 сентября 2022 г. обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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