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Скотт Бессент получил одобрение сената на пост министра финансов США

Ведомости

Сенат США утвердил Скотта Бессента на пост министра финансов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Бывший управляющий хедж-фондом Key Square Group получил одобрение 68 голосами против 29. Помимо поддержки всех сенаторов-республиканцев Бессент заручился поддержкой одного независимого сенатора и 15 демократов, что, по мнению агентства, свидетельствует о том, что демократическая партия, возможно, будет более охотно сотрудничать с администрацией по некоторым экономическим вопросам, чем во время первого срока президента Дональда Трампа.

Бессент основал хедж-фонд Key Square Group в конце 2015 г. Фирма быстро привлекла $4,5 млрд, в том числе $2 млрд компания получила от инвестора Джорджа Сороса, которому Бессент помог заработать миллиарды долларов во время его работы в Soros Fund Management. Сорос забрал большую часть своего капитала в 2018 г. в соответствии с соглашением с Бессентом. В Key Square также больше нет средств Future Fund из Австралии, Morgan Stanley Alternative Investment Partners и пенсионных фондов полиции и пожарной службы Нью-Йорка. Несколько лет назад они вывели свои деньги из Key Square, так как доходность была «слишком непоследовательной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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