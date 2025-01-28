Скотт Бессент получил одобрение сената на пост министра финансов США
Бывший управляющий хедж-фондом Key Square Group получил одобрение 68 голосами против 29. Помимо поддержки всех сенаторов-республиканцев Бессент заручился поддержкой одного независимого сенатора и 15 демократов, что, по мнению агентства, свидетельствует о том, что демократическая партия, возможно, будет более охотно сотрудничать с администрацией по некоторым экономическим вопросам, чем во время первого срока президента Дональда Трампа.
Бессент основал хедж-фонд Key Square Group в конце 2015 г. Фирма быстро привлекла $4,5 млрд, в том числе $2 млрд компания получила от инвестора Джорджа Сороса, которому Бессент помог заработать миллиарды долларов во время его работы в Soros Fund Management. Сорос забрал большую часть своего капитала в 2018 г. в соответствии с соглашением с Бессентом. В Key Square также больше нет средств Future Fund из Австралии, Morgan Stanley Alternative Investment Partners и пенсионных фондов полиции и пожарной службы Нью-Йорка. Несколько лет назад они вывели свои деньги из Key Square, так как доходность была «слишком непоследовательной».