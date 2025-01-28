Скотт Бессент получил одобрение сената на пост министра финансов США

Бессент основал хедж-фонд Key Square Group в конце 2015 г. Фирма быстро привлекла $4,5 млрд, в том числе $2 млрд компания получила от инвестора Джорджа Сороса, которому Бессент помог заработать миллиарды долларов во время его работы в Soros Fund Management. Сорос забрал большую часть своего капитала в 2018 г. в соответствии с соглашением с Бессентом. В Key Square также больше нет средств Future Fund из Австралии, Morgan Stanley Alternative Investment Partners и пенсионных фондов полиции и пожарной службы Нью-Йорка. Несколько лет назад они вывели свои деньги из Key Square, так как доходность была «слишком непоследовательной».