WSJ: Россия лидирует в арктической гонке
Россия обладает превосходством над США и Канадой в Арктике за счет широкой сети баз и портов, новейших вооружений и самым большим в мире ледокольным флотом, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Временный директор центра военных, безопасности и стратегических исследований университета Калгари Роб Хьюберт уверен, что сейчас противостояние России и НАТО вынуждает возобновить военное развертывание в Арктике.
По информации WSJ, Северная Америка испытывает недостаток военной инфраструктуры на своем крайнем севере. Базы американо-канадского командования Norad, созданные в 1958 г., устарели, а радары американского производства не способны обнаружить новейшие гиперзвуковые ракеты.
Газета также отмечает, что у США нет арктических глубоководных портов для приема тяжелых контейнеровозов, Канада имеет один глубоководный порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и находится он в 500 милях к югу от полярного круга. Большая часть Аляски не имеет автомобильных и железнодорожных линий, что затрудняет доступ к крайнему северу.
России принадлежит три десятка ледоколов, многие из которых работают на атомных электростанциях, что обеспечивает большую мощность и длительную автономность плавания.
31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии. Согласно предположениям НАТО, расширение альянса в Арктике позволит отстоять региональные интересы США в сфере безопасности, таким образом, будет решена одна из задач, которую новый глава Белого дома намерен решить при помощи присоединения датского острова к США. Итог обсуждения зависит от того, действительно ли Трамп обеспокоен безопасностью США. При условии, что сырьевые месторождения в Гренландии также имеют значение, то инициатива обречена на провал.