WSJ: Россия лидирует в арктической гонке

31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии. Согласно предположениям НАТО, расширение альянса в Арктике позволит отстоять региональные интересы США в сфере безопасности, таким образом, будет решена одна из задач, которую новый глава Белого дома намерен решить при помощи присоединения датского острова к США. Итог обсуждения зависит от того, действительно ли Трамп обеспокоен безопасностью США. При условии, что сырьевые месторождения в Гренландии также имеют значение, то инициатива обречена на провал.