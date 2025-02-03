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WSJ: Россия лидирует в арктической гонке

Ведомости

Россия обладает превосходством над США и Канадой в Арктике за счет широкой сети баз и портов, новейших вооружений и самым большим в мире ледокольным флотом, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Временный директор центра военных, безопасности и стратегических исследований университета Калгари Роб Хьюберт уверен, что сейчас противостояние России и НАТО вынуждает возобновить военное развертывание в Арктике.

По информации WSJ, Северная Америка испытывает недостаток военной инфраструктуры на своем крайнем севере. Базы американо-канадского командования Norad, созданные в 1958 г., устарели, а радары американского производства не способны обнаружить новейшие гиперзвуковые ракеты.

Газета также отмечает, что у США нет арктических глубоководных портов для приема тяжелых контейнеровозов, Канада имеет один глубоководный порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и находится он в 500 милях к югу от полярного круга. Большая часть Аляски не имеет автомобильных и железнодорожных линий, что затрудняет доступ к крайнему северу.

России принадлежит три десятка ледоколов, многие из которых работают на атомных электростанциях, что обеспечивает большую мощность и длительную автономность плавания. 

31 января  газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии. Согласно предположениям НАТО, расширение альянса в Арктике позволит отстоять региональные интересы США в сфере безопасности, таким образом, будет решена одна из задач, которую новый глава Белого дома намерен решить при помощи присоединения датского острова к США. Итог обсуждения зависит от того, действительно ли Трамп обеспокоен безопасностью США. При условии, что сырьевые месторождения в Гренландии также имеют значение, то инициатива обречена на провал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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