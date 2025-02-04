Глава Еврокомиссии выразила готовность к жестким переговорам с Трампом
В Евросоюзе (ЕС) готовы к жестким переговорам с президентом США Дональдом Трампом по поводу таможенной политики и дополнительных пошлин. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с послами ЕС в Брюсселе, передает Reuters.
По ее словам, сейчас первоочередной задачей объединения является работа во многих областях от важнейших цепочек поставок до новейших технологий. Это необходимо, чтобы устранить все недовольства и заложить основы для более прочного партнерства.
«Мы будем готовы к жестким переговорам, если это потребуется», – подчеркнула фон дер Ляйен.
3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Он указал, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд, и обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Американский лидер добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.
Financial Times писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности ввести пошлины в отношении США в случае, если Трамп пойдет на эту меру. Politico сообщала, что в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – таким образом страна надеется избежать пошлин.