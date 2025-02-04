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Глава Еврокомиссии выразила готовность к жестким переговорам с Трампом

Ведомости

В Евросоюзе (ЕС) готовы к жестким переговорам с президентом США Дональдом Трампом по поводу таможенной политики и дополнительных пошлин. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с послами ЕС в Брюсселе, передает Reuters.

По ее словам, сейчас первоочередной задачей объединения является работа во многих областях от важнейших цепочек поставок до новейших технологий. Это необходимо, чтобы устранить все недовольства и заложить основы для более прочного партнерства.

«Мы будем готовы к жестким переговорам, если это потребуется», – подчеркнула фон дер Ляйен.

3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Он указал, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд, и обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Американский лидер добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.

Financial Times писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности ввести пошлины в отношении США в случае, если Трамп пойдет на эту меру. Politico сообщала, что в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – таким образом страна надеется избежать пошлин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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