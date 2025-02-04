Politico: Британия надеется избежать пошлин Трампа покупкой газа у США
В Великобритании обсуждается возможность увеличения покупок газа и вооружений в США – таким образом Соединенное Королевство надеется избежать американских пошлин. Об этом пишет Politico.
«Нам придется откуда-то брать газ, если мы сокращаем его добычу в Северном море», – цитирует газета экс-министра энергетики и канцлера Великобритании Кваси Квартенга.
Речь идет о стремительно истощающихся запасах у побережья страны. По словам бывшего министра, пока не заработает больше атомных станций, США является единственным местом для поставок газа. Другими вариантами Квартенг назвал Катар и Россию, но, по его убеждению, Британия «не получит топливо оттуда».
На вопрос о том, как Евросоюз может избежать угрозы введения пошлин, Трамп отвечал: «Единственное, что они могут сделать быстро, – это покупать нашу нефть и газ». По словам неназванного бывшего сотрудника британского энергетического ведомства, сделка с США возможна. Великобритания уже заключала аналогичные договоры после начала украинского конфликта, что привело к росту доли американского СПГ в общем объеме импорта энергоносителей в страну до 26%.
Представитель оборонной промышленности Соединенного Королевства также сообщил, что могут быть рассмотрены дальнейшие британские заказы на американские истребители F-35.
3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении ЕС, заявив, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд. Он обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Американский лидер добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо. Financial Times писала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности ввести пошлины в отношении США в случае, если на эту меру пойдет Трамп.