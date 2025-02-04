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Politico: Британия надеется избежать пошлин Трампа покупкой газа у США

Ведомости

В Великобритании обсуждается возможность увеличения покупок газа и вооружений в США – таким образом Соединенное Королевство надеется избежать американских пошлин. Об этом пишет Politico.

«Нам придется откуда-то брать газ, если мы сокращаем его добычу в Северном море», – цитирует газета экс-министра энергетики и канцлера Великобритании Кваси Квартенга.

Речь идет о стремительно истощающихся запасах у побережья страны. По словам бывшего министра, пока не заработает больше атомных станций, США является единственным местом для поставок газа. Другими вариантами Квартенг назвал Катар и Россию, но, по его убеждению, Британия «не получит топливо оттуда».

На вопрос о том, как Евросоюз может избежать угрозы введения пошлин, Трамп отвечал: «Единственное, что они могут сделать быстро, – это покупать нашу нефть и газ». По словам неназванного бывшего сотрудника британского энергетического ведомства, сделка с США возможна. Великобритания уже заключала аналогичные договоры после начала украинского конфликта, что привело к росту доли американского СПГ в общем объеме импорта энергоносителей в страну до 26%.

Представитель оборонной промышленности Соединенного Королевства также сообщил, что могут быть рассмотрены дальнейшие британские заказы на американские истребители F-35.

3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении ЕС, заявив, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд. Он обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Американский лидер добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо. Financial Times писала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности ввести пошлины в отношении США в случае, если на эту меру пойдет Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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