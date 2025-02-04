Politico: Британия надеется избежать пошлин Трампа покупкой газа у США

3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении ЕС, заявив, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд. Он обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Американский лидер добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо. Financial Times писала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности ввести пошлины в отношении США в случае, если на эту меру пойдет Трамп.