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Германия рассмотрит идею о размещении войск НАТО в Гренландии

Ведомости

Правительство Германии рассмотрит идею о размещении войск НАТО на территории Гренландии в связи с повышенным интересом со стороны президента США Дональда Трампа к острову, сообщает издание Spiegel.

Председатель комитета по обороне Европейского союза Мари-Агнес Страк-Циммерман поддерживает идею отправки войск. Она считает, что присутствие НАТО имеет важное значение, поскольку ситуация в регионе обострилась как никогда, таяние льдов из-за глобального потепления может открыть путь для российских и китайских судов в северную Атлантику. Если у Германии достаточно технического потенциала, военные страны должны участвовать в обеспечении безопасности в регионе.

По информации издания, такой шаг может помочь продемонстрировать осознание стратегической важности Гренландии ЕС, а также сдержать Трампа от возможного военного захвата.

Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.

31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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