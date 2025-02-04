Германия рассмотрит идею о размещении войск НАТО в Гренландии
Правительство Германии рассмотрит идею о размещении войск НАТО на территории Гренландии в связи с повышенным интересом со стороны президента США Дональда Трампа к острову, сообщает издание Spiegel.
Председатель комитета по обороне Европейского союза Мари-Агнес Страк-Циммерман поддерживает идею отправки войск. Она считает, что присутствие НАТО имеет важное значение, поскольку ситуация в регионе обострилась как никогда, таяние льдов из-за глобального потепления может открыть путь для российских и китайских судов в северную Атлантику. Если у Германии достаточно технического потенциала, военные страны должны участвовать в обеспечении безопасности в регионе.
По информации издания, такой шаг может помочь продемонстрировать осознание стратегической важности Гренландии ЕС, а также сдержать Трампа от возможного военного захвата.
Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.
31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.